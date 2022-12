Israëlische minister: “Artsen moeten recht hebben om homoseksuele patiënten te weigeren”

De Israëlische minister Orit Strook is van mening dat dokters het recht moeten hebben om homoseksuele patiënten te weigeren te behandelen. Haar uitlatingen doen de vrees toenemen dat de nieuwe ultrarechtse Israëlische regering van Benjamin Netanyahu een bedreiging is voor rechten van de Israëlische holebigemeenschap.

Volgens Strook, een lid van de Religieuze Zionistische Partij, moet een dokter een patiënt kunnen weigeren als de behandeling zou ingaan tegen zijn of haar religieuze overtuigingen “zolang er genoeg andere dokters zijn die de patiënt kunnen behandelen”. Na een storm van kritiek nuanceerde ze dat ze had gedoeld op “medische procedures die religieus verwerpelijk zijn”, en “niet over homoseksuele individuen”. Het is niet duidelijk op welke procedures Strook doelde, maar benadrukte dat het “ondenkbaar is om een joodse dokter te dwingen om de joodse wet te overtreden in een joodse staat die werd opgericht na 2.000 jaar ballingschap.”

De partij van Strook, die deel uitmaakt van de nieuwe Israëlische regering, zal naar verwachting een bestaande antidiscriminatiewet laten aanpassen, zodat bedrijven in meer gevallen zullen kunnen weigeren om bepaalde diensten te leveren op basis van religieuze overtuiging. Zo zouden hotels homoseksuele groepen kunnen weigeren.

Kritiek

Volgens LGBTQ+-groeperingen zijn de plannen van de nieuwe Israëlische regering “gevaarlijk”, en bestaat het risico op een toename van geweld tegen de gemeenschap. De Israëlische president Isaac Herzog sprak zich al uit tegen de groeiende anti-LGBTQ-retoriek in zijn land.

Toekomstig premier Benjamin Netanyahu – die zich in het vizier bevindt van het Israëlische gerecht voor mogelijke corruptie – heeft de steun van enkele ultrarechtse, religieuze coalitiepartners nodig voor een meerderheid, dus waarschuwen experts dat hij geneigd kan zijn om mee te gaan in de eisen van die partijen, in een poging om aan de macht te blijven.

“Aangezien Netanyahu heel, heel zwak is, kan hij die extremistische krachten – waar gekken bij zitten – niet inperken”, zei voormalig minister van Justitie Yossi Beilin. “Misschien is hij zelf niet van plan om dergelijke wetten in te voeren, maar ik ben niet zeker dat hij ze kan tegenhouden. Deze mensen zijn echte fanatiekelingen. We hebben ons nog nooit in een dergelijke situatie bevonden. We staan misschien aan het begin van een nieuw Israël, met halacha (joodse religieuze wetten, red.) als eindpunt.”