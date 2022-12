Orde der Artsen: “Steeds meer agressie tegen artsen”

De Orde der Artsen heeft dinsdag aan de alarmbel getrokken over de toenemende agressie tegen artsen in ons land. Zo kwamen dit jaar al bijna zeventig meldingen over agressie binnen. Volgens de Orde is dit slechts het topje van de ijsberg aangezien veel artsen de agressie waarmee ze te maken krijgen niet melden, zo klinkt het op Radio 1.

Patiënten willen vaak onmiddellijk geholpen worden. Indien dit niet mogelijk is, lijdt dit soms tot grove scheldpartijen. In sommige gevallen vrezen artsen bovendien niet enkel voor verbaal geweld, maar ook voor fysieke agressie. Volgens de Orde is deze trend sinds de coronapandemie, toen de drukte in de dokterspraktijken gigantisch werd, alleen maar toegenomen.

“Het moet verdwijnen, want het weegt zo zwaar op het moreel van onze artsen en zorgverstrekkers dat velen een burn-out krijgen of zin hebben om er de brui aan te geven”, zegt Michel Deneyer van de Orde van de Artsen. Dringend tijd voor een nultolerantiebeleid, klinkt het. “Wat er moet gebeuren, is dat er één groot meldpunt moet komen, en nog eens een campagne bij de bevolking om te zeggen dat zoiets niet gaat.”