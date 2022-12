Mexico ’s machtigste drugskartel duikt plots op in ‘parade’ om kerstcadeaus uit te delen aan kinderen: “Dit zie ik onze regering niet doen”

In het Mexicaanse Guadalajara dook vorige week het meest beruchtste drugskartel van het land op. Beelden tonen hoe bendeleden, die volgens de Mexicaanse krant Reforma lid zijn van het Jalisco New Generation Cartel, met versierde wagens een straat inrijden en vervolgens kinderen kerstcadeaus schenken. Het ironische eraan? Nog geen straat verder was een politiebureau gevestigd.