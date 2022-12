Dokter Ann Raveel is sinds oktober vast aan de slag in groepspraktijk Huisartsen Mechelen-Noord. — © Joren De Weerdt

Mechelen

Een late roeping. Of zot zijn doet geen zeer. Zo verklaart dokter Ann Raveel haar opvallende carrièreswitch weleens met een bondige kwinkslag. Na twintig jaar als burgerlijk ingenieur begon ze in 2013 een opleiding geneeskunde. Intussen is ze 52 jaar en heeft ze haar huisartsendiploma op zak. Sinds oktober is ze vast aan de slag in de groepspraktijk Huisartsen Mechelen-Noord.