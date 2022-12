Riziv spoort bijna 10 miljoen euro aan sociale fraude op

Zo registreerde het RIZIV 1.350 dossiers over zwartwerk. Bovendien is een som van meer dan 4 miljoen euro teruggevorderd die ten onrechte was verkregen. In 500 gevallen ging het om woonfraude, waarmee 2,7 miljoen euro gemoeid is. Hierbij schreven personen zich in “op een adres waar hij of zij in werkelijkheid niet woont, met als enig doel een hogere uitkering van de zorg- en compensatie-uitkering te ontvangen”, klinkt het.

Daarnaast komt 1,5 miljoen euro uit cumulaties van bij de RSZ aangegeven werk en uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid; 1 miljoen euro uit fictieve onderwerpingen aan de sociale zekerheid; en ten slotte zijn de dossiers over ongeautoriseerd verblijf in het buitenland goed voor een som van 255.000 euro.