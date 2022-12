Uitslaande brand verwoest containerklas op speelplaats, politie voert onderzoek: “Mijn wereld stortte in”

Op de speelplaats van GBS De Boombut in Mal, een deelgemeente van Tongeren, heeft een uitslaande brand dinsdagmorgen een containerklas verwoest. De rookpluim was tot ver in de omgeving te zien. De brandweer kon verhinderen dat de vlammen oversloegen naar andere klaslokalen. De oorzaak is nog niet bekend. De politie start een onderzoek.

Het vuur brak even voor 9 uur uit. In geen tijd stond een container op de speelplaats in lichterlaaie. De container is een tijdelijke lesruimte voor de leerlingen van GBS De Boomhut. De brandweer van Tongeren kon verhinderen dat andere containers in brand vlogen. De situatie was in een halfuur onder controle. Bij de brand vielen er geen gewonden. (Lees verder onder de foto)

© 112meldingenLimburg

Vijfde leerjaar

Het is kerstvakantie en er zijn geen leerlingen op school. De directie en leerkrachten zijn erg onder de indruk van de brand. De containerklas was in augustus nog opgeknapt voor een nieuwe juf. “Vermoedelijk is er een kortsluiting geweest”, zegt schooldirectrice Directeur Laurence Stas. “Het is de klas van vijfde leerjaar met dertien kinderen. Er zal opvang in de school worden gezocht door intern te schakelen. Een buurman heeft de vlammen gezien en heeft mij direct gebeld. Mijn wereld stortte in toen ik aankwam, want de school is mijn kindje.”

Het is niet zeker hoe het vuur kon ontstaan. Rechercheurs van de politie gaan na hoe de containerklas in brand kon vliegen. Het gerechtelijk labo zal onderzoek doen om kwaad opzet uit te sluiten.

© Tom Palmaers

© 112meldingenLimburg