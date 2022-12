Oorlog tussen Benzema en Frankrijk compleet: makelaar onthult medische beelden: “Karim had kunnen spelen op WK”

De oorlog tussen Karim Benzema en de Franse nationale ploeg is compleet. De makelaar van de aanvaller van Real Madrid, Karim Djaziri, heeft de medische beelden van Benzema’s blessure waarvoor hij van het WK werd weggestuurd gedeeld. Hij beweert dat Benzema vanaf de 1/8ste finales had kunnen spelen. “Waarom werd hem gevraagd om zo snel naar huis te gaan”, vraagt Djaziri zich af.

LEES OOK. Karim Benzema kondigt afscheid aan als Frans international

“Ik heb drie specialisten geconsulteerd die de diagnose bevestigen dat Karim vanaf de 1/8ste finales van het WK had kunnen spelen of op zijn minst op de bank zitten. Waarom werd hem dan gevraagd om zo snel naar huis te gaan”, schrijft Karim Djaziri bij een video van de beeldvorming van Benzema’s blessure.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Karim Benzema zat in de Franse selectie voor het WK, maar werd kort voor de start van het tornooi naar huis gestuurd omwille van knie- en hamstringproblemen. Hij werd echter niet vervangen in de selectie.

Benzema hervatte nog tijdens het WK de trainingen bij zijn club Real Madrid en dus rees de vraag of de beslissing van bondscoach Didier Deschamps niet voorbarig was geweest.

Voor de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk werd geopperd dat Benzema overgevlogen kon worden, maar Deschamps veegde dat thema van tafel.

© AFP

Sindsdien wees alles erop dat Benzema eigenlijk in Qatar had willen blijven om te herstellen en later in het tornooi in actie te komen. Dat hij met tegenzin werd weggestuurd, blijkt nu ook uit de post van Benzema’s makelaar.

Vier jaar eerder miste de Ballon d’Or ook al het WK omdat hij disciplinair geschorst was. Op 19 december zette hij een punt achter zijn woelige carrière als international.