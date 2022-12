Islamitische Staat: “Belangrijke veiligheidsfunctionaris van taliban gedood” in Afghanistan

De terreurorganisatie Islamitische Staat heeft dinsdag een aanslag opgeëist waarbij een belangrijke veiligheidsfunctionaris van de Afghaanse taliban om het leven is gekomen. Dat blijkt uit een mededeling van IS.

Bij een aanslag aan een politiekantoor in de stad Faizabad werd maandag Abdul Haq Abu Omar gedood, het hoofd van de politie in de noordelijke Afghaanse provincie Badachsjan. Hij is de hooggeplaatste veiligheidsfunctionaris van de taliban die bij een gerichte aanval om het leven werd gebracht sinds de taliban in augustus 2021 aan de macht kwamen in Afghanistan.

De politiechef werd al enige tijd nauwlettend in het oog gehouden door IS-leden, zo blijkt uit een mededeling die verspreid werd via Amaq, het propagandakanaal van de terroristische organisatie. IS heeft ook een video vrijgegeven waarin de ontploffing van de autobom te zien is. Bij de aanslag werden ook twee bewakers van Abdul Haq Abu Omar gedood. Twee anderen raakten gewond. Er zijn vier verdachten opgepakt.

IS voert regelmatig aanvallen uit in de Afghaanse regio’s die door de taliban worden gecontroleerd. Daarbij worden vooral religieuze minderheden, talibanleden en buitenlandse diplomatieke centra geviseerd.