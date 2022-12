Verhalen uit zwaarst getroffen stad tonen hoe Amerikanen elkaar steunen tijdens winterstorm, maar soms is de natuur te sterk

De genadeloze winterstorm Elliott eiste in de Verenigde Staten de afgelopen dagen al meer dan 50 levens. “Een oorlog met moeder natuur”, zo omschrijven de Amerikanen het zelf. Menselijke verhalen uit het meest getroffen gebied bewijzen hoe zwaar het is, maar ook hoe creatief en solidair de mens kan zijn in hoogste nood.

Sneeuwlagen van meer dan een meter dik, temperaturen tot -40 graden en al minstens 28 dodelijke slachtoffers. Van alle Amerikaanse regio’s lijkt de regio rond de stad Buffalo, in de staat New York, er het ergste aan toe. Reddingswerkers hebben door de sneeuw amper bewegingsruimte en dus zijn de inwoners vaak op zichzelf aangewezen. Zondag brachten we al het verhaal over een moeder die een hele nacht manueel het zuurstoftoestel van haar zoontje moest bedienen, omdat de stroom was uitgevallen.

LEES OOK. Aangrijpend: wanhopige moeder probeert baby die aan beademing ligt in leven te houden nadat elektriciteit uitvalt door extreme koude

Ondertussen komen meer en meer verhalen uit de stad naar buiten. Zo waren er een aantal zwangere vrouwen die afgelopen weekend niet in het ziekenhuis geraakten en noodgedwongen thuis moesten bevallen. Erica Thomas bijvoorbeeld. Zij was uitgerekend voor Kerstmis, maar haar weeën begonnen vrijdagavond al. Op een moment dat de storm juist hevig had gewoed. Toen haar man Davon 911 opbelde, kreeg hij dan ook te horen dat het onmogelijk was om een ambulance tot bij het huis te krijgen.

Op sommige plaatsen ligt de sneeuw meer dan een meter dik. — © AFP

Videocall

Terwijl het koppel probeerde te bedenken wat ze moesten doen, volgden Erica’s contracties elkaar sneller en sneller op. Via een oproep in een Facebook-groep over de sneeuwstorm vonden ze uiteindelijk een doula die hen wou helpen met de bevalling. Doula’s zijn vrouwen die koppels bijstaan tijdens de zwangerschap en bevalling. Aangezien zij geen medische kennis expertise hebben, contacteerde de doula zelf ook een bevriende verpleegster om mee te helpen. Met z’n allen startten ze een videocall waarin de twee specialisten het koppel stap voor stap doorheen de bevalling gidsten.

Omstreeks 3.30 uur kwam een gezond meisje ter wereld: Devynn Brielle Thomas. De volgende ochtend slaagde een andere buurtbewoner erin om de baby en haar ouders toch nog naar het ziekenhuis te brengen met zijn truck. “Buffalo wordt niet voor niets de stad van de goede buren genoemd”, sprak kersverse vader Davon tegen de plaatselijke krant.

120 mensen opgevangen in kerk

Een quote die extra kracht wordt bijgezet door het verhaal van een groep Zuid-Koreaanse toeristen. Zij waren zaterdagochtend op weg naar de Niagara Falls toen hun auto plots vast kwam te zitten in de sneeuw, niet ver van Buffalo. Op zoek naar sneeuwscheppen om de auto te bevrijden, klopten twee leden van de groep aan bij een willekeurige voordeur.

Het lot bleek hen gunstig gezind, want de huiseigenaars, Alexander en Andrea Campagna, hielpen de toeristen niet alleen om hun auto los te krijgen, ze nodigden hen ook uit om binnen te komen. De groep van tien bleef uiteindelijk het hele weekend bij de Campagna’s. Ze vierden allemaal samen Kerstmis. “De vriendelijkste mensen die ik ooit heb ontmoet”, aldus de Zuid-Koreaanse toerist Yoseb Choi.

Verschillende auto’s geraakten de afgelopen dagen ondergesneeuwd. — © AFP

Mensen opvangen gebeurde ook op grotere schaal. In Lovejoy, een wijk in Buffalo, zaten heel wat mensen een heel weekend zonder elektriciteit. De lokale “Spirit of Truth Urban Ministries” kerk vormde een uitzondering. Daar hadden ze nog steeds stroom, iets wat de pastoor van de kerk Al Robinson als “een teken van God zag” om mensen uit de buurt te helpen. Samen met zijn vrouw deed hij een oproep op sociale media: iedereen was welkom in de kerk.

Met sneeuwscooters en 4x4-wagens trokken enkele vrijwilligers erop uit om mensen op te pikken en naar de kerk te brengen. Sinds vrijdagavond verbleven er al 120 mensen in het auditorium van de kerk. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd, van baby tot hoogbejaard. “We hebben verwarming, elektriciteit en bieden de mensen drie maaltijden per dag aan”, zegt pastoor Robinson aan Buffalo News. “Ons initiatief is onofficieel, maar we helpen wel mensen.”

Kerstavond in brandweerkazerne

Ook de officiële diensten proberen natuurlijk mensen te helpen in deze barre dagen. De brandweer van Buffalo heeft alle moeite van de wereld om uit te rukken, maar ze slaagden er de afgelopen dagen toch in om tientallen mensen te redden van de vrieskou en de sneeuw. Eén familie mocht zelfs de nacht doorbrengen in de brandweerkazerne.

Ouders Demetrice en Danielle werden vrijdagavond samen met hun vier kinderen gered uit hun ondergesneeuwde wagen. Omdat de kinderen nog zo jong waren - de jongste was slechts 9 maanden - werden ze tijdelijk naar de brandweerkazerne gebracht. Samen met enkele brandweermannen vierden ze uiteindelijk ook kerstavond. Alsof ze nog niet genoeg voor het gezin hadden gedaan, gingen enkele brandweermannen ook nog eens op pad om cadeautjes te kopen voor de jonge kinderen. “Die mannen waren echt geweldig”, zei vader Demetrice. “Ze hebben ons alleen maar liefde gegeven.” Op CNN noemen ze het een kerstmirakel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Niet enkel goede afloop

Spijtig genoeg kenden niet alle verhalen uit Buffalo een goede afloop. Verschillende mensen werden doodgevroren teruggevonden in hun wagen of op de grond. Zo ook het lichaam van William Clay, wiens familie zijn lichaam identificeerde op Facebook. “Er werd een foto van een gevonden lichaam gepost op Facebook. We waren meteen erg van streek”, zei zus Sophia Clay aan Buffalo News. “Het was zijn hoed en zijn jas... Het was mijn broer.” William zou op kerstavond zijn 56ste verjaardag vieren.

De storm zorgt voor uitzonderlijke beelden: dit restaurant aan een meer hangt vol ijspegels en sneeuw. — © Getty Images

Niet veel verderop ging de 26-jarige Abdul Sharif zaterdag op pad om melk te halen voor zijn hoogzwangere vriendin. De aanstaande vader - de geboorte is uitgerekend voor volgende week - keerde niet meer terug. Een neef waarmee Abdul samenwoonde identificeerde maandag zijn lichaam in het plaatselijke ziekenhuis. Wat er juist gebeurd is, is niet duidelijk. “Het lag in zijn natuur om mensen te helpen, onafhankelijk van de omstandigheden”, zegt neef Enock. “Het was een goede jongen, iemand waar iedereen in onze gemeenschap op kon rekenen.”

De winterstorm is nog steeds niet voorbij. Ook vandaag wordt nog hevige sneeuwval verwacht in Buffalo. In de stad heerst angst dat wanneer de sneeuw de komende dagen langzaamaan verdwijnt, er nog meer lichamen zullen opduiken.