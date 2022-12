Ex-vriend (63) blijft aangehouden in onderzoek naar moord op Ilse (54) in bakkerij in Wechelderzande

S.B. (63), de verdachte van de moord op zijn ex-partner Ilse Michiels in Wechelderzande, is dinsdagvoormiddag verschenen voor de raadkamer in Turnhout. Zijn advocate Leyla Top vroeg daar de vrijlating, maar hij blijft aangehouden.

Het slachtoffer werd vrijdagochtend dood aangetroffen in de kelder van een bakkerij in het centrum van Wechelderzande. Er waren verschillende elementen die wezen op een crimineel opzet. De autopsie heeft dat intussen bevestigd.

In het verdere onderzoek werd de 63-jarige ex-vriend van het slachtoffer vrijdagnamiddag gearresteerd. Op dit moment moet er nog verder onderzoek gebeuren om meer duidelijkheid te krijgen over zijn eventuele betrokkenheid. De onderzoeksrechter heeft na de voorleiding beslist om de man onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

Leyla Top, de advocate van de ex-vriend, had de vrijlating gevraagd. “Er zijn volgens ons te weinig aanwijzingen dat hij schuldig zou zijn”, aldus Leyla Top. “Hij is al enkele keren verhoord, maar blijft erbij dat jij niets met de moord te maken heeft. Het is voor hem geen gemakkelijke situatie dat hij aangehouden is, zeker in deze periode.” De advocate had al aangegeven dat ze mogelijk in beroep zouden gaan als de verdachte niet vrijkwam, maar dat is op dit moment nog niet duidelijk.

De onderzoeksrechter en de speurders willen verder vragen dat mensen die vrijdagochtend tussen 6 uur en 8 uur iets verdachts hebben opgemerkt aan de bakkerij aan Den Hert of in het centrum van Wechelderzande om dat te melden. Dat kan op het nummer 0800-30.300.

