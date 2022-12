Meer dan honderd migranten gered op Middellandse Zee door Ocean Viking

Bij de 113 geredde migranten bevinden zich onder andere “23 vrouwen, van wie er sommige zwanger zijn, een dertigtal niet-begeleide minderjarigen en drie baby’s”, zo zegt de organisatie. De migranten bevonden zich “in een overvolle zwarte opblaasboot, in de totale duisternis”. Ze werden gered in internationale wateren, in een gebied dat deel uitmaakt van de Libische zoek- en reddingszone.

De Ocean Viking blijft voorlopig nog “patrouilleren”. Het is voorlopig nog niet duidelijk waar de geredde mensen van boord zullen gaan. In november had een reddingsactie van de Ocean Viking nog tot spanningen geleid tussen Rome en Parijs. Italië weigerde de 234 geredde migranten aan land te laten gaan. Pas na drie weken kon het schip aanmeren in de Zuid-Franse havenstad Toulon.