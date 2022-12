Niet kanker, wel corona kreeg hem klein: afscheid van Clément (103), de oudste duivenmelker van het land

De oudste nog actieve duivenmelker Clément Van Haute is op maandag 26 december in de vroege namiddag op 103-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de duivenliefhebbersvereniging Doe Wel en Zie niet Om in Mazenzele (Opwijk), waar Clément sinds jaar en dag lid van was.

“Clément Van Haute is een echt monument in de duivensport”, meldt secretaris François Vunckx. “Hij was de oudste actieve duivenliefhebber en van voor zijn plechtige communie lid van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond.”

“Clément was een geestdriftig liefhebber en een sociaal ingesteld mens. De activiteiten rond de viering van zijn verjaardag als eeuweling zullen ons altijd bijblijven, maar ook en misschien nog het meest de vreugde die hij uitstraalde wanneer zijn gevleugelde vrienden goed presteerden.”

Clément erfde de liefde voor de duiven van zijn vader. Zelf leidde hij een druk beroepsleven als geuzesteker en melkboer. De hoogbejaarde duivenmelker woonde nog zelfstandig in zijn boerderijtje in de Arsenaalstraat in Asse. Daar werd hij dagelijks verzorgd door zijn mantelzorgster en gewezen OCMW-raadslid Agnes Vanderstappen uit Opwijk.

Corona

“Het laatste jaar kon hij de 36 trappen naar zijn duivenhok niet meer aan”, zegt Agnes. “Die klus nam ik voor mijn rekening. De jongste tijd bleef ik 24 uren op 24 bij hem. Twee weken geleden is hij door zijn benen gezakt en naar het ziekenhuis afgevoerd. Hij had kanker, maar is uiteindelijk gestoven aan corona.”

De uitvaart vindt woensdag 4 januari plaats in de Sint-Martinuskerk in Asse.

