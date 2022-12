Man (23) doodgestoken op dansvloer van nachtclub in Birmingham

In de Britse stad Birmingham is maandagnacht een 23-jarige man doodgestoken op de dansvloer van een nachtclub. De politie heeft een moordonderzoek opgestart.

Het incident vond rond 23.45 uur (lokale tijd) plaats in de nachtclub The Crane, meldt de politie van de regio West Midlands. Ondanks de pogingen om zijn leven te redden, werd het slachtoffer een half uur later dood verklaard.

Er waren honderden mensen aanwezig in de nachtclub. De politiediensten roepen iedereen op om contact op te nemen. Er zijn voorlopig geen arrestaties verricht.

“We geloven dat het slachtoffer werd benaderd door een groep mensen, en vervolgens werd neergestoken. We werken hard aan het identificeren van alle betrokkenen”, zo melden onder meer BBC en Sky News op basis van de regionale politie.