Ook de komende dagen nog luchtvaartellende in de VS: “Afgelastingen op grootste schaal ooit gezien”

De luchtvaartellende zal ook de komende dagen nog aanhouden in grote delen van de Verenigde Staten. Dat heeft de topman van luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines gezegd in een interview met de Wall Street Journal. Van alle luchtvaartmaatschappijen ondervindt de prijsvechter de grootste hinder.

Southwest Airlines gaat ervan uit dat het in de komende dagen maar zowat een derde van zijn vluchten zal kunnen uitvoeren. “In alle waarschijnlijkheid zullen we morgen nog een moeilijke dag hebben”, zei CEO Bob Jordan. Hij noemde de massale afgelastingen “de grootste schaal die ik ooit heb gezien”.

Een winterstorm teistert sinds woensdagavond grote delen van de VS en Canada, met recordsneeuwval in onder meer de Midwest, Buffalo en New York. Tientallen miljoenen Amerikanen zagen hun kerstweekend in het water vallen, door massale stroomonderbrekingen, onbegaanbare wegen en duizenden geschrapte vluchten. Er vielen ook tientallen doden.

Massaal annulaties

Maandag schrapte Southwest, dat zijn thuisbasis in Dallas (Texas) heeft, nog bijna 3.000 vluchten of 67 procent van zijn aanbod, goed voor bijna drie vierde van alle annulaties in de VS, terwijl de meeste andere vluchten vertragingen opliepen. Dat leidde zelfs tot kritiek van het Amerikaanse ministerie van Transport, dat het over een “onaanvaardbare” hoeveelheid geannuleerde vluchten heeft en dat de dienstverlening van Southwest onder de loep zal nemen. Ter vergelijking: Delta Air Lines schrapte maandag slechts 8 procent van zijn vluchten.

Terwijl Delta gebruikmaakt van hubs waarlangs het zijn verbindingen stuurt, houdt Southwest vast aan rechtstreekse vluchten. Bovendien zijn er veel problemen in steden waar Southwest belangrijke activiteiten heeft, zoals Dallas, Phoenix (Arizona) en Las Vegas (Nevada). De lagekostenluchtvaartmaatschappij is ook de grootste carrier actief in Buffalo, de stad die het zwaarst getroffen is door de storm.

