Dronken amokmaker in Bilzen verzamelt tien pv’s op één dag

De politie onderschepte de dertiger op de Hasseltsestraat in Bilzen, nadat hij in dronken toestand amok bij zijn vriendin had gemaakt. Hij weigerde een opgelegde adem- en speekseltest. In opdracht van het parket werd zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. De agenten brachten hem over naar het commissariaat, waar hij een bloedproef kreeg opgelegd. De man wilde de komst van de dokter echter niet afwachten, en verliet woedend het politiegebouw. Daarbij beschadigde hij de toegangsdeur.

Ondanks het rijverbod van twee weken dook de dertiger enige tijd later opnieuw op aan de woning van zijn ex. Vervolgens kon de politie hem in het centrum van Beverst (Bilzen) onderscheppen. Hij weigerde opnieuw elke medewerking aan de politie. Zijn bestelwagen werd getakeld en uit het verkeer gehaald voor de duur van zijn rijverbod. De agenten sloten hem ter ontnuchtering op in een cel in het commissariaat. Uiteindelijk verzamelde hij tien processen-verbaal voor onder meer familiale twist, vandalisme, het weigeren van de testen en andere verkeersinbreuken, zoals parkeren op het fietspad en rijden met een verlopen keuring.