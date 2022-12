President Iran heeft geen genade voor “vijandige” betogers: “Hypocrieten, monarchisten en contrarevolutionairen”

In Iran wordt al meer dan honderd dagen betoogd tegen het regime. De aanleiding voor het protest was de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die overleed nadat ze door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier had gedragen.

“Hypocrieten, monarchisten en contrarevolutionaire stromingen hebben zich bij die protesten aangesloten”, zegt de president dinsdag aan een menigte die zich had verzameld aan de universiteit van Teheran. “Het land staat nog steeds open voor mensen die zich hebben laten misleiden” tot deelname aan de protesten, vervolgt Raisi. “Maar we zullen geen genade hebben voor de vijandige elementen.”

Aanzetten tot protest

Iran zegt dat de Verenigde Staten en andere “vijanden” aanzetten tot het protest. “Als jullie denken dat jullie je doelen bereiken door geruchten te verspreiden en de samenleving te verdelen, dan vergissen jullie zich”, zo luidt de boodschap van de Iraanse president aan die landen. “Jullie willen ons misleiden, maar we kennen jullie en we kennen ook onze natie.”

Volgens mensenrechtenorganisaties hebben de demonstraties al aan zeker 450 mensen het leven gekost. Eerder deze maand zijn twee mensen geëxecuteerd vanwege hun rol bij de demonstraties. Nog negen mensen zijn ter dood veroordeeld.