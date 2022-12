“Alles leek perfect in orde”, tot Nico en Lore bij hun vakantieflat aankwamen: “Naar huis gereden met drie huilende kinderen”

Roeselare/Koksijde

“Normaal zaten we nu aan zee. Samen een weekje ertussenuit en genieten van de kerstvakantie, wandelen en rijden met de gocarts. In plaats daarvan reden we naar huis met drie huilende kinderen.” Nico Mervylde en Lore Rabau uit Roeselare zagen hun vakantie deze week vergald nadat ze opgelicht werden door een vrouw die een vals appartement verhuurde in Koksijde. Ze dienen klacht in.