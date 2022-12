Ziekteverzuim in november met 16 procent gedaald tegenover vorig jaar

Het kort ziekteverzuim in ons land lag in november van dit jaar 16 procent lager dan in dezelfde periode in 2021. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven-IDEWE). Het ziekteverzuim knoopt daarmee opnieuw aan met de periode voor corona.

Met kort ziekteverzuim wordt een afwezigheid op de werkvloer bedoeld die minder lang dan 30 dagen duurt. In november 2022 werd een ziekteverzuim van 2,41 procent vastgesteld in België: dat betekent dat van alle werkbare uren, er 2,41 procent niet gepresteerd zijn.

In november 2021 lag het ziekteverzuim nog op 2,9 procent. De daling dit jaar is volgens professor Godderis volledig te wijten aan de piek die de deltavariant eind 2021 veroorzaakte. “De deltapiek is ondertussen gaan liggen. De daling was dus te verwachten, dit is niet abnormaal.”

De huidige cijfers knopen aan met de periode voor corona. In november 2019 werd een ziekteverzuim van 2,4 procent opgetekend.

Zorgsector

Specifiek voor de zorgsector gingen de cijfers van 3,2 procent in november vorig jaar naar 2,4 procent dit jaar. Dat is een sterkere daling (25 procent) in vergelijking met de volledige samenleving. Ook deze daling is door de terugval van de deltavariant te verklaren.

Cijfers over december zijn nog niet beschikbaar, maar professor Godderis vermoedt dat het percentage in de eerste twee weken van de maand licht zal zijn toegenomen, door de combinatie van luchtweginfecties als de griep, RSV en corona. De kerst- en eindejaarsperiode zullen wellicht weer voor een daling zorgen. Vanaf de tweede helft van januari volgt er volgens de professor opnieuw een lichte stijging.