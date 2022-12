Messi keert begin januari terug op training bij PSG, Matz Sels kan Mbappé en Neymar nu al in de ogen kijken

PSG-coach Christophe Galtier heeft op zijn persconferentie meer uitleg gegeven over de beschikbaarheid van sterren Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar. Messi zal op 2 of 3 januari terugkeren op training, Mbappé en Neymar waren eerder al terug van de partij en lijken morgen te kunnen spelen bij de hervatting van de Ligue 1 tegen Strasbourg en Matz Sels.

Messi komt op Nieuwjaarsdag opnieuw toe in Parijs. De voorbije weken vierde hij de wereldtitel met Argentinië. Hij lijkt ten vroegste op 11 januari, tijdens de thuiswedstrijd tegen Angers, te kunnen hervatten.

Mbappé stond drie dagen na de verloren WK-finale met Frankrijk tegen Argentinië alweer op het trainingsveld van PSG. De Franse aanvaller was een smaakmaker in Qatar en werd topschutter met acht goals. Hij scoorde ook een hattrick in de finale.

Neymar bleef met Brazilië op het WK steken in de kwartfinales. De nummer tien vierde Kerstmis in Brazilië, maar stond dinsdag weer op het trainingsveld in de Franse hoofdstad. Dat gold ook voor de Marokkaanse vleugelverdediger Achraf Hakimi, die met zijn land op de vierde plaats eindigde in Qatar.