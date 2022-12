Twitter-account van Piers Morgan gehackt: racistische tweets en haatdragende boodschappen over Queen en Ed Sheeran

Het Twitter-account van de controversiële Britse journalist Piers Morgan is gehackt. De voorbije uren verschenen tal van racistische en haatdragende posts, onder meer over wijlen Queen Elizabeth en Ed Sheeran, die zelfs voor Morgan te ver gingen.

Volgers van Piers Morgan op Twitter begonnen dinsdagochtend plots massaal te tweeten over de omstreden journalist. De 57-jarige man deelde plots een kwalijke reeks van racistische en haatdragende boodschappen, waarin hij onder meer wijlen Queen Elizabeth en zanger Ed Sheeran uiterst grof door het slijk haalde.

De hackers tweetten niet alleen in naam van Morgan, maar veranderden ook meermaals zijn profielnaam en zijn profielfoto. Een uur lang gingen de hackers ook in gesprek met de volgers van Morgan. Zo vroegen mensen hen in zijn berichten te kijken om te zien waar de haatberichten tegenover Meghan Markle vandaan komen. Antwoord kregen ze daar niet op.

Na een uur chaos verwijderde Twitter de meest kwalijke berichten. Wie achter de hacking zit, is op dit moment niet duidelijk.