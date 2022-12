Minstens 60 doden na gewelddadige confrontaties in Zuid-Soedan

Bij gewelddadige confrontaties in Zuid-Soedan zijn volgens de autoriteiten minstens 60 mensen gestorven, onder wie veel vrouwen en kinderen. Daarboven zijn 20 mensen gewond geraakt na een aanval van enkele honderden strijders van een jeugdmilitie in de oostelijke stad Pibor, in de deelstaat Jonglei. Dat heeft een regionale parlementsvoorzitter dinsdag gezegd aan het Duits persagentschap DPA. De confrontaties houden aan, klinkt het.

De aanvallers, bewapend met machinegeweren, staken meerdere dorpen rondom de stad Pibor in brand, plunderden en ontvoerden bewoners en stalen hun vee. Abrahm Kelang, de regionale minister van Informatie, spreekt van een “barbaarse” aanval. Tientallen mensen ontvluchtten hun dorp en brachten kerst door zonder voedsel en verstopt in struiken, zei hij.

In de noordoostelijke deelstaten Jonglei en Upper Nile breekt al wekenlang geweld uit in de straten. Volgens de Verenigde Naties zijn al meer dan 9.100 mensen gevlucht wegens de escalaties. De Oost-Afrikaanse Gemeenschap (OAG) spreekt over ruim 50.000 vluchtelingen sinds midden november.

Zuid-Soedan is onafhankelijk sinds 2011. In 2013 brak er een burgeroorlog uit waarbij duizenden mensen omkwamen en miljoenen op de vlucht sloegen. De oorlog kwam tot een eind in 2018. Maar volgens de VN staat het land nu een nog ergere situatie dan tijdens de burgeroorlog te wachten. Begin november waarschuwden ze dat Zuid-Soedan volgend jaar te kampen zal hebben met een ernstige hongercrisis.