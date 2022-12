Meldpunt Payoke kreeg 111 meldingen over mogelijke slachtoffers van tienerpooiers

Het erkende meldpunt voor mogelijke slachtoffers van tienerpooiers - of “loverboys” - van vzw Payoke in Antwerpen heeft dit jaar 111 meldingen ontvangen. In 52 gevallen kwam het tot een assessment om na te gaan of er inderdaad sprake was van de problematiek. Van de dossiers waarbij intussen al een resultaat gekend is, zijn er zes met zekerheid bevestigd.

Bij een assessment gaat het meldpunt na of bij een situatie waarbij ernstige vermoedens zijn, ook daadwerkelijk sprake is van mensenhandel en tienerpooierschap. Slechts in zes gevallen kon uiteindelijk, na onder meer gesprekken tussen slachtoffer en begeleider, met zekerheid worden vastgesteld dat er tienerpooiers actief waren. 24 assessments zijn nog lopende. Ook al zijn er in sommige gevallen te weinig indicaties om te kunnen spreken van mensenhandel, zijn er vaak wel andere verontrustende problematieken aanwezig, stelt Payoke nog.

Wanneer inderdaad wordt vastgesteld dat er mensenhandel in het spel is, kunnen politie en parket daar verder mee aan de slag en wordt er begeleiding opgestart voor het slachtoffer.

Juridisch begeleid

Payoke begeleidde dit jaar ook 12 slachtoffers op juridisch vlak, in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek of bij een rechtszaak. “Daarnaast begeleiden we ook nog 6 meisjes uit voorgaande jaren die hier nood aan hebben en waarvoor er vaak geen andere hulpverlening beschikbaar is”, klinkt het.

Tot slot zegt ook Payoke de opmars te merken van zogeheten drillrapbendes. “Veel van de jongeren die we spreken, hebben hier op een of andere wijze mee te maken, al zij het zeker niet altijd in het kader van mensenhandel”, klinkt het. Vorige week kwam in Berchem nog een 16-jarige jongen om het leven bij een vermeende wraakactie tussen drillrappers.