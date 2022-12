Rijke worstenfabrikant is de volgende in lange rij van Russische topmannen die op mysterieuze wijze aan hun einde komen

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne vallen de Russische topmannen als vliegen. En bij bijna alle slachtoffers is de manier waarop dat gebeurde erg verdacht. Dat is niet anders bij het laatste slachtoffer: Pavel Antov (66), een rijke worstenfabrikant.

Antov werd dood teruggevonden bij een Indisch hotel in de stad Odisha waar hij zopas nog zijn 66e verjaardag had gevierd. Volgens Russische media viel de rijke eigenaar van een vleesverwerkingsfabriek zondag uit het raam van zijn hotelkamer. Een opmerkelijk verhaal, zeker als je weet dat Vladimir Budanov, een vriend van Antov, twee dagen eerder al het leven liet tijdens dezelfde reis. Hij kreeg naar verluidt een beroerte.

Volgens Vivekananda Sharma, hoofdinspecteur van de politie van Odesha, was Antov depressief geworden door de dood van zijn vriend en zou hij daarom zelfmoord gepleegd hebben. De Russische consul in Kolkata liet aan het persbureau Tass weten dat de politie “geen criminele elementen” ziet in deze tragische gebeurtenissen.

Kritiek op oorlog

De dood van miljonair Antov en zijn kompaan hoeft niet geheel te verrassen. Ze zijn de zoveelsten in het rijtje Russische prominenten die de afgelopen maanden om het leven kwamen. De doodsoorzaken die worden gegeven zijn vaak vaag of soms ook gewoon erg absurd. Vermoed wordt dat de Russen zelf achter de vele slachtoffers zitten. De meest gehoorde theorie is dat veel topmannen werden omgebracht omdat ze kritiek zouden hebben geuit op de oorlog.

Dat zou ook het geval kunnen zijn geweest bij Antov, die actief was als lokale politicus in de stad Vladimir. In juni lekte een WhatsApp-bericht van hem uit waarin hij een raketaanval op Kiev leek te veroordelen. “Het is extreem moeilijk om dit alles een andere naam te geven dan terrorisme”, schreef hij. Hoewel Antov nadien ontkende dat het bericht van hem kwam en zich uitvoerig profileerde als fan van Poetin, was het kwaad toen vermoedelijk al geschied.

Ook deze Russische toplui kwamen de afgelopen maanden “tragisch” aan hun einde: