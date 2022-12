Yves-Marie (38) vermist na bezoek aan discotheek: “Hij zou tijdens de kerstdagen babysitten op kinderen van broer”

Zaterdag kwam de familie van de 38-jarige Yves-Marie bij elkaar om kerst te vieren. “We dachten eerst dat hij te laat was”, zegt Julie Roye, de partner van een van de vier broers van Yves-Marie. “Maar toen contacteerden zijn vrienden ons met de melding dat ze zich ongerust maakten omdat ze niets meer van hem hadden gehoord. Ze waren donderdagavond samen uitgegaan in een club aan de Louizalaan. Hij is rond 2 uur ’s nachts even naar buiten gegaan om een luchtje te scheppen, maar sindsdien ontbreekt elk spoor.”

Gsm staat uit

Tweelingbroer Yves Umugisha begon op kerstavond onmiddellijk met een zoekactie, maar die leverde niets op. “Ik ben naar de politie gestapt om zijn verdwijning aan te geven. We weten ook niet of hij zijn gsm nog heeft. Het toestel staat uit.”

De broers van Yves-Marie hebben intussen op sociale media een opsporingsbericht verspreid, in de hoop meer nieuws te krijgen. ‘Hij is joviaal en respectvol van aard’, valt er te lezen.

Babysitten

“Dat klopt volledig, zegt Julie Roye. “Hij ging dit weekend normaal gezien babysitten op de kinderen van een van zijn broers, die in Asse woont. Hij doet dat wel vaker. Zijn schoonzus is terminaal ziek en daarom gaat hij regelmatig helpen. Normaal neemt hij dan de trein in het Noordstation om naar Asse te reizen.”

De familie vraagt dat iedereen die de man gezien heeft in Brussel of in Asse om contact op te nemen met de politie op het nummer 02-249.24.00 of rechtstreeks met de familie op 0486-65.39.13. Yves-Marie Umuhire is 1.82 meter groot en weegt ongeveer 90 kilogram.