Man (75) komt om het leven nadat hij met tractor naast weg belandt in Tienen

Op de N29 in Tienen is dinsdagnamiddag een dodelijk ongeval gebeurd met een tractor. Daarbij kwam een 75-jarige man om het leven.

Het ongeval gebeurde dinsdag op de N29 in Tienen in de richting van de E40. “De tractor raakte van de weg, en reed over de greppel langs de N29. Daarbij werd de bestuurder – een 75-jarige man uit Jodoigne – uit het voertuig geslingerd. Hij overleed ter plaatse”, aldus parketwoordvoerster Sarah Callewaert.

De oplegger van de tractor kwam los, en kantelde vlakbij het slachtoffer de gracht in. De tractor reed nog enkele honderden meters zelfstandig verder. “Gelukkig raakten er geen andere voertuigen meer bij het ongeval betrokken. De tractor kwam tot stilstand in de velden”, aldus Callewaert.

Volgens het eerste onderzoek zou het slachtoffer onwel geworden zijn achter het stuur, en daardoor van de weg gesukkeld zijn.