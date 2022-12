Siebe Schrijvers na zware blessure meteen beslissend tegen Club Brugge: “Doet enorm veel deugd”

Meer dan acht maanden nadat hij een zware achillespeesblessure opliep, mocht Siebe Schrijvers (26) vorige week in de beker eindelijk zijn wederoptreden vieren. Maandag volgde ook zijn eerste invalbeurt in de competitie. Tegen zijn vorige werkgever, Club Brugge, was hij meteen beslissend. Het zijn mooie weken voor de Limburger, want hij tekende ook een nieuw contract bij OH Leuven tot 2027.

Niet om mee te lachen, zo’n gescheurde achillespees. Er zijn meer dan genoeg topsporters op te noemen die nadien nooit meer hun oude niveau haalden. “Dat heeft af en toe weleens door mijn hoofd gespookt, maar dat gaf me eens te meer motivatie om de revalidatieoefeningen goed uit te voeren”, zegt Siebe Schrijvers. “Echte schrik heb ik nooit gehad.”

Als comebackmoment was altijd januari 2023 vooropgesteld, maar Schrijvers heeft nog twee invalbeurten kunnen afwerken in 2022. “De revalidatie is steeds in de juiste richting geëvolueerd, zonder veel setbacks”, vertelt hij daarover. Tijdens zijn afwezigheid op het veld was de Limburger de trouwste supporter van zijn ploegmaats. Zelfs bij uitwedstrijden was hij zonder uitzondering aanwezig.

Gelukkig heeft al dat lipbijten ook één voordeel opgeleverd. “In de periode dat je geblesseerd bent, besef je hoe graag je het spelletje speelt”, klinkt het. “Het is pijnlijk om dat niet te kunnen doen en op momenten zoals in Brugge besef ik nu eens te meer hoe belangrijk dat voor mij is. Ik ben weer voetballer en dat is het allerbelangrijkste. Ik kan weer doen wat ik altijd het liefste gedaan heb. Het zijn acht lange maanden geweest, maar ik ben gelukkig dat ik me opnieuw voetballer kan noemen. Dat doet enorm veel deugd. Het is niet altijd makkelijk geweest, maar dat hoort erbij en ik ben blij dat ik erdoor ben. Ik mis alleen nog de laatste procentjes conditie, maar dat is niet het moeilijkste deel van het werk.”

Zijn terugkeer vierde Schrijvers in de beker tegen KV Kortrijk met een invalbeurt van 25 minuten. In de competitie volgden tegen Club Brugge, zijn vorige werkgever, nog eens acht minuten. “Er zijn nog altijd veel spelers bij Club die ik ken en toen ik ging opwarmen waren er veel supporters die mijn naam riepen”, luidt het. “Dat is leuk en ik ben daar ook altijd graag geweest. Het blijft een speciaal moment om daar te spelen.”

Taak volbracht

Mooi extraatje was dat Schrijvers in die acht minuten op Club ook meteen beslissend was. Hij bediende Nsingi voor de late gelijkmaker. Hij stond op de flank, en dus niet centraal op het middenveld, waar Marc Brys de ex-Bruggeling vorig seizoen altijd uitspeelde. “Van links naar binnen komen en achter de verdediging lopen”, legt Schrijvers zijn opdracht van maandag uit. “En daarnaast wegblijven uit het duel met Clinton Mata. Hij is op dat gebied de beste van België. Ik moest veel bewegen en het doelpunt viel dan ook toen ik op rechts liep en niet op links. Dus mijn taak is volbracht.”

Het puntje op bezoek bij de landskampioen zorgt voor een gevoel van trots bij OHL. Het jaar is in stijl afgesloten. “Als je in de 89ste minuut nog achter staat, ben je altijd blij met een gelijkspel. En al helemaal op Club Brugge. Er zijn weinig ploegen die daar een punt gaan rapen”, besluit Schrijvers. Volgende opdracht: opnieuw KV Kortrijk, maar deze keer voor de competitie, op zondag 8 januari.