Geen elektronisch toezicht meer voor aangehouden lobbyist in onderzoek naar corruptie binnen Europees Parlement

Nicolo Figa-Talamanca, de lobbyist die in de cel zit in het onderzoek naar corruptie binnen het Europees Parlement, krijgt dan toch geen elektronisch toezicht. De Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) hervormde die beslissing vandaag en bevestigde zijn aanhouding. Daardoor blijft de man nog minstens een maand in de cel.