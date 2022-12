Union-doelman Anthony Moris sluit 2022 af met knappe 26 op 30: “We worden gedreven door een verlangen om onszelf steeds te overtreffen”

Moris en co. zijn er na de WK-break meteen weer vol tegenaan gegaan. “We hebben niks laten liggen, terwijl Brugge bijvoorbeeld uitgeschakeld is in de beker en ook punten verloor tegen Leuven.” — © BELGA

2022 zit er helemaal op voor Union, en wat een jaar is het uiteindelijk weer geworden. Vorig seizoen grepen ze net naast de titel, maar dit seizoen toonden de Brusselaars al dat ze niet van plan zijn kalmer aan te doen. Groepswinst in de Europa League, de kwartfinales in de beker en een voorlopige tweede plaats in de competitie is de schitterende stand van zaken bij de jaarwisseling.

Ook na de WK-break blijft Union in de winning mood: met twee zeges tegen KV Oostende (beker en competitie) wordt 2022 op de perfecte manier afgesloten. Al was dat niet vanzelfsprekend. “Als je op kerstavond vroeger naar bed moet omdat je op kerstdag ’s ochtends training hebt, is dat niet ideaal”, stelt doelman Anthony Moris (32). “Maar dit soort opofferingen horen bij onze job, we mogen zeker niet klagen. Het geeft een goed gevoel om dan uiteindelijk te winnen, zeker voor buitenlandse spelers die deze periode niet bij hun familie konden zijn.”

Union sluit 2022 dankzij de overwinning tegen Oostende af met een knappe 26 op 30. “Of ik verbaasd ben? Dat weet ik niet”, aldus Moris. “Als je kijkt naar hetgeen jullie niet kunnen zien, namelijk de inspanningen die we dagelijks leveren, dan is dat niet meteen een verrassing. We hebben onze successen grotendeels te danken aan die werklust. We worden gedreven door ons constante verlangen om onszelf steeds te overtreffen. Die ingesteldheid verliezen we nooit en we genieten van wat ons overkomt. De drie maanden tussen september en november gingen razendsnel voorbij. We speelden enorm veel wedstrijden waardoor we het momentum konden vasthouden en veel wedstrijden konden winnen. De WK-break kwam natuurlijk niet ongelegen, zowel mentaal als fysiek, omdat de spelerskernen in België niet groot genoeg zijn om steeds te roteren. Vorig seizoen hadden we vaak een paar dagen vrij, terwijl we die nu niet hebben omwille van de opeenvolging van cruciale wedstrijden.”

Focus op het heden

Toch baalt Moris er niet om dat de wedstrijden zich snel opvolgen. Union is in 2023 nog op drie fronten actief, moeten er dan geen keuzes gemaakt worden? “Natuurlijk niet. We hebben er de afgelopen drie jaar de gewoonte van gemaakt om het heden ten volle te beleven en niet te veel bij de toekomst stil te staan. Natuurlijk blijft het kampioenschap de belangrijkste competitie, want onze Europese successen hebben we te danken aan onze prestaties in de competitie vorig seizoen.”

Het begin van 2023 wordt alleszins erg zwaar. Met wedstrijden tegen Anderlecht, Gent en Antwerp moet Union meteen vol aan de bak. “Daarom was het ook belangrijk dat we met goede intenties meteen weer begonnen na de WK-break. We hebben niks laten liggen, terwijl Brugge bijvoorbeeld uitgeschakeld is in de beker en ook punten verloor tegen Leuven. Het drieluik in januari zal bijzonder zwaar zijn, maar het zijn dit soort wedstrijden waar we van houden, omdat we zo kunnen zien waar we echt staan”, besluit de Luxemburgse international.