Coronapatiënten op de vloer en op de gang: beelden tonen dramatische situatie in Chinese ziekenhuizen

China heeft de strenge maatregelen tegen corona versoepeld, wat tot een enorme stijging in besmettingen heeft geleid. Miljoenen mensen zijn ziek, waardoor ziekenhuizen worden overspoeld worden met patiënten. Beelden die in ziekenhuizen werden gemaakt, tonen hoe dramatisch de situatie is geworden: mensen liggen op de grond in overvolle kamers of krijgen een infuus op de gang. “De mensen blijven toestromen maar kunnen niet naar een ziekenhuiskamer”, aldus dr. Howard Bernstein die in het internationale United Family-ziekenhuis in Peking werkt. “Dus blijven ze op de spoedafdeling liggen.”