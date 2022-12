Iraniër kondigt wanhoopsdaad aan op Instagram en springt daarna in Rhône om de repressie in zijn land aan te klagen

Een Iraanse man is maandag in Lyon in de Rhône gesprongen uit protest tegen het regime in zijn land. Hij postte enkele minuten eerder een video op Instagram waarin hij de wanhoopsdaad aankondigde.

“Hallo iedereen. Ik ben Mohamed, een Iraanse student.” Zo begint de 38-jarige getrouwde Iraniër, student Geschiedenis in Lyon, de video op Instagram. Hij legt daarin uit dat hij beslist heeft om een wanhoopsdaad te plegen door in de rivier Rhône te springen. “Wij Iraniërs, wij zijn heel vermoeid door de situatie in ons land”, zegt hij rustig en bijna onbewogen. “Wanneer jullie deze video zien, zal ik al dood zijn. Maar ik zal tevreden zijn, want ik heb deze weg gekozen zonder enige vorm van stress. Ik ben niet triest. Ik heb beslist om dit te doen om aan de hele wereld te tonen dat de Iraniërs hulp nodig hebben. Geef ons uw aandacht, alstublieft. De politie en de overheid zijn extreem gewelddadig tegen het volk, dat helemaal alleen staat.”

Enkele minuten later springt de man zoals aangekondigd in de Rhône. Zijn lichaam werd maandagavond rond 18.30 uur uit het water gehaald. Pogingen van de brandweer om hem te reanimeren haalden niets uit: hij overleed ter plaatse.

Bij BFM TV zegt een vriend dat Mohamed hem net voor zijn wanhoopsdaad nog een bericht had gestuurd, om afscheid te nemen. Hij belde acht keer, maar kreeg hem niet meer te pakken. “En toen zag ik zijn bericht op Instagram… Als hij me verteld had wat hij van plan was, had ik het hem afgeraden.” Ook zijn moeder kende Mohamed en diens vrouw. “Zij is er kapot van. Ze staat er helemaal alleen voor nu.”

Met zijn protest staat Mohamed niet alleen. Wereldwijd zijn er al protesten geweest tegen het regime in Iran na het overlijden van de 22-jarige Mahsa Amini, een meisje dat hard aangepakt werd door de zedenpolitie omdat ze haar hoofddoek niet goed genoeg op had.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.