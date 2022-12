Rusland verbiedt olie-uitvoer naar landen die zich schikken naar prijsplafond

Het verbod op de export van ruwe olie gaat in op 1 februari en geldt minstens tot juli. De ban geldt voor alle “contracten die direct of indirect gebruik maken van het prijsplafond” en “in alle stadia van de uitvoer tot en met de eindkoper”, klinkt het in het decreet. De ban op de uitvoer van afgeleide olieproducten gaat in op een latere datum, die de Russische regering nog moet bepalen.

Met het prijsplafond wil het Westen Moskou ertoe dwingen om zijn olie aan derde landen te verkopen aan een maximumprijs van 60 dollar per vat. Betalen die landen toch meer, dan mogen bedrijven in de EU, de G7 en Australië geen diensten meer verlenen die het vervoer van olie mogelijk maken. Het gaat dan om zeetransport of het verhandelen en verzekeren van de vracht.

Gestopt

Het merendeel van de westerse landen is sinds de Russische invasie in Oekraïne gestopt met de invoer van Russische olie. De impact van de maatregel blijft dus mogelijk vrij beperkt. Bovendien wordt Russische olie op dit moment verkocht voor ongeveer 60 dollar. Ook de impact van het prijsplafond blijft voorlopig dus binnen de perken. Het Westen wil de hoogte van het bedrag wel om de twee maanden evalueren.

Rusland dreigde er eerder al mee de productie van ruwe olie volgend jaar te verminderen met 500.000 tot 700.000 vaten per dag. Die uitspraken deden de olieprijzen vorige week verder stijgen.

Rusland produceerde de afgelopen maand gemiddeld 10,9 miljoen vaten olie per dag, blijkt uit informatie die het financieel persagentschap Bloomberg kon inkijken. Daarmee staat de productie op het hoogste niveau in acht maanden tijd.