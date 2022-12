Einde van een (lucratief) tijdperk: recordkampioen Guangzhou FC degradeert na twaalf jaar uit de Chinese hoogste klasse

Een nederlaag tegen middenmotor Changchun is de spreekwoordelijke druppel geworden voor het Chinese Guangzhou FC. De voormalige Chinese topclub is zo met nog een speeldag op het programma zeker van de degradatie. Enkele jaren geleden pakte het nog zeven keer op rij de titel. Wegens financiële problemen liep het al een tijdje minder voor Guangzhou.

Heel wat topspelers trokken een tiental jaar geleden massaal naar China om daar in de nadagen van hun carrière nog een stevig zakcentje te verdienen. Ook heel wat Rode Duivels zagen hun kans om in China aan de slag te gaan. Axel Witsel, Yannick Carrasco, Mousa Dembélé en Marouane Fellaini verlieten allemaal Europa voor een avontuur in Azië.

Vooral Guangzhou FC spendeerde fors. Vastgoedgigant Evergrande zorgde voor een groot transferbudget en spelers zoals Robinho, Paulinho, Gilardino, Gudelj en Jackson Martinez werden allen overtuigd om te voetballen in China. Ook topcoaches als Marcelo Lippi en Fabio Cannavaro verkasten naar China. Het leverde de Chinezen heel wat sportief succes op. De recordkampioen pakte zeven keer op rij de Chinese titel en schreef twee keer de Aziatische Champions League op zijn naam.

The sky is the limit, dachten ze in China. Daarom begonnen ze ook te bouwen aan een voetbaltempel met maar liefst 100.000 zitjes. Kostprijs: meer dan anderhalf miljard euro. Maar na enkele jaren verdween het grote geld uit China, mede door financiële hervormingen. En toen ook Evergrande ten onder ging, doken er donkere wolken op boven de toekomst van Guangzhou FC. Het smeekte zelfs om steun van de overheid om toch maar te kunnen overleven. Zonder succes.

Alle buitenlandse spelers vertrokken en sportief werd het afgelopen seizoen een drama. De club kon in 33 wedstrijden slechts drie keer winnen. De degradatie was dan ook onafwendbaar. Na twaalf jaar komt er dus een einde aan het verblijf van de voormalige topclub in eerste klasse.