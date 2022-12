Man moet 16 jaar naar gevangenis voor beramen van ontvoering op gouverneur Michigan

Een 39-jarige man die ervan verdacht werd plannen te hebben gesmeed om de gouverneur van de Amerikaanse staat Michigan, Gretchen Whitmer, te ontvoeren, is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar. Het openbaar ministerie had levenslang gevraagd.

Adam Fox smeedde twee jaar geleden samen met enkele handlangers een plan om Whitmer te ontvoeren. Ze verzetten zich tegen het coronabeleid van de democrate en hoopten een geweldddadige opstand en uiteindelijk een burgeroorlog te ontketenen. De ontvoering vond echter nooit plaats.

Fox beweerde zelf dat ze misleid werden door “geïnfiltreerde FBI-agenten”, die de ontvoering zouden hebben geopperd en het misdrijf zo zouden hebben uitgelokt.

In totaal werden in oktober 2020 dertien mannen gearresteerd in verband met de zaak. Twee van hen werden eerder dit jaar vrijgesproken, drie anderen kregen eerder deze maand een gevangenisstraf tussen de 10 en 17 jaar. Twee anderen, die een kleiner aandeel hadden in de plannen, kregen een celstraf van respectievelijk 2,5 en 4 jaar.