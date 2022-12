Ons land gaat de Europese instellingen en ambtenaren beter het hof maken, nu België steeds vaker de hete – “vijandige” – adem van Frankrijk en Luxemburg in de nek voelt. Concreet worden in de Europese wijk tal van pleinen en straten heraangelegd, en wordt geprobeerd om het leven van Europese functionarissen die in en rond Brussel wonen gemakkelijker én leuker te maken.