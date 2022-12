Oekraïne vreest nieuwe aanvallen op oudejaarsavond: “De Russen houden vast aan bepaalde data”

Van een tijdelijke wapenstilstand tijdens de feestdagen is in het belegerde Oekraïne geen sprake. Rusland was daar van tevoren al duidelijk over en voegde de voorbije uren de daad ook bij het woord. Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski is het best mogelijk dat de aanvallen van Moskou in de komende dagen zelfs nog opgevoerd worden.

LEES OOK. Op weg naar nog een gewapend conflict? Het “kruitvat van Europa” staat op ontploffen

“Er zijn nog maar een paar dagen in dit jaar”, zei Zelenski zondagavond al. “We moeten ons ervan bewust zijn dat onze vijand er alles aan zal doen om deze periode donker en moeilijk te maken voor ons.”

Moeilijke situatie

Met die waarschuwing staat hij niet alleen. Zijn energieminister Herman Haloesjenko deed dinsdag gelijkaardige uitspraken op de Oekraïense tv. De situatie is bijzonder moeilijk wat energiebevoorrading betreft, zei hij daar. “En de situatie zal erg moeilijk blijven door de blijvende dreiging van nieuwe Russische aanvallen. Ze gaan alles doen om zoveel schade als mogelijk toe te brengen aan ons energiesysteem. Ook op oudejaarsavond zelf.”

LEES OOK. Russische oorlogskas loopt leeg: Poetin trapt steeds meer op zijn adem

Volgens de energieminister “houden de Russen vast aan bepaalde data”. “En ik denk dat nieuwjaar een van die data is waarop ze zoveel schade als mogelijk zullen willen toebrengen aan ons energiesysteem. We kunnen op dit moment moeilijk iets plannen en ons moeilijk voorbereiden omdat we niet weten waar we ons aan kunnen verwachten.”

Herstellen waar mogelijk

Tussen de Russische aanvallen door doen de Oekraïners wat ze kunnen om te herstellen wat kapot is, zei de minister nog. Bovendien wordt de energieproductie waar mogelijk opgedreven. “Maar we moeten beseffen dat het risico op nieuwe aanvallen groter wordt in een periode als deze, als we willen vieren.”

LEES OOK. “Als de Russen zeiden dat Zelenski had gebeld, wist je dat ze je met stroom zouden folteren”

Volgens het energieagentschap Ukrenergo is het met de stroombevoorrading iets beter gesteld door toegenomen productie. “Maar er is nog steeds lang niet voldoende om alle gezinnen van elektriciteit te voorzien”, klonk het. Volgens Zelenski zitten op dit moment nog zeker 9 miljoen mensen zonder stroom.

“Heroïsch werk”

Ook premier Denis Shmihal kijkt de overgang naar het nieuwe jaar met angst tegemoet. “Als er geen Russische aanvallen meer komen voor oudejaarsavond, zou het kunnen dat we kunnen feesten zonder dat de stroom uitvalt”, zei hij dinsdag in een vergadering met zijn kabinet. “Dankzij het heroïsche werk van onze ingenieurs hebben we al heel beschadigde infrastructuur kunnen herstellen. Maar we staan wel paraat voor nieuwe aanvallen, die ongetwijfeld voorbereid worden. Het kan op eender welk moment gebeuren, zelfs op oudejaarsavond. De vijand wil niet alleen de energiebevoorrading verstoren, maar ook angst en paniek zaaien. Dat zal niet lukken. Wij geloven in onszelf, in ons leger, in onze ingenieurs en in onze partners.”