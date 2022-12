Scorende Michy Batshuayi helpt Fenerbahçe na twee nederlagen opnieuw aan de overwinning

In de 26e minuut zorgde Batshuayi voor de 2-0, zes minuten nadat Joshua King de score had geopend voor de thuisploeg. In de 75e minuut mocht de aanvaller gaan rusten. Zijn vervanger Serdar Dursun zette in de 86e minuut de 3-0 op het scorebord. Gustavo Henrique (90.+5) legde in de blessuretijd de eindstand vast. Na twee opeenvolgende nederlagen knoopt Fenerbahçe opnieuw aan met de zege.

Fenerbahçe springt met 32 punten uit 15 wedstrijden voorlopig naar de koppositie in de stand. Het telt twee punten meer dan Istanboel Basaksehir en Galatasaray, dat donderdag op bezoek gaat bij Sivasspor.