Het gerecht moest eerder al meermaals tussenkomen bij het gezin in het Vlaams-Brabantse Huizingen waar stiefvader Elvis B. (33) zondag het leven liet na een steekpartij. In 2021 was er al sprake van agressie én en werden er verwondingen bij zijn stiefkinderen vastgesteld. Sindsdien was er strafbemiddeling en stond het gezin onder verhoogd toezicht.