Stemming op Russische staatszender is ongewoon gelaten: “Iedereen wil dat de vijandigheden stoppen”

Kijk naar de praatprogramma’s op de Russische staatszenders en je krijgt een idee van de teneur die heerst over de oorlog bij degenen die aan de knoppen zitten. Als die theorie klopt is de stemming in het Kremlin somber gesteld.

Op sociale media circuleert een fragment van staatszender Kanaal-1 waarin presentatrice Olga Skabeyeva ongewoon kritisch en gelaten klinkt over de voortgang van de oorlog. “Wij zijn er ons allemaal van bewust dat een oorlog de Russische staat op alle mogelijke manier uitput”, horen we haar zeggen in het één minuut durende fragment. “Tegelijkertijd kunnen wij als normale mensen ons niet vrolijk maken over militaire actie. Ik ben er dan ook van overtuigd dat iedereen hier eigenlijk wil dat de vijandigheden stoppen.”

Helemaal de Rubicon oversteken doet de presentatrice niet, want ze blijft steken bij een enerzijds-anderzijds-verhaal. “We begrijpen tegelijkertijd dat het onder de huidige omstandigheden een einde van de strijd compleet onrealistisch is”, gaat ze verder.

“Velen onder ons trokken zich op aan het artikel in The Washington Post dat beweerde dat Biden Zelenski op het hart zou hebben gedrukt om een deal te sluiten met Rusland. Maar het artikel schetst drie scenario’s waar die onderhandelingen zouden moeten toe leiden en in alle drie de scenario’s komt Rusland er slecht uit. Als we nu stoppen, dan zou de speciale militaire operatie helemaal voor niets zijn geweest. En daarmee bewijzen we onszelf en het land geen dienst.”