Is dit de misser van het jaar? Antwerp-spits Michael Frey laat niet te missen kans onbegrijpelijk liggen tegen Westerlo

Westerlo dook met een 1-0-voorsprong de kleedkamers in tegen Antwerp na een olympisch doelpunt van Maxim De Cuyper. Al had het ook anders kunnen zijn. Enkele minuten voor de openingstreffer van De Cuyper, kreeg Antwerp-spits Michael Frey een niet te missen kans. De spits leek de bal ook binnen te duwen, maar Tagir stak daar in extremis nog een stokje voor.

Op bezoek bij Westerlo toonde Antwerp zich de betere ploeg in de eerste helft. Scoren lukte echter niet voor het rustsignaal. Al had Michael Frey daar verandering in kunnen brengen. De spits staat bekend als iemand die vlot de weg naar het doel vindt, maar daar was even niets van te merken.

Na een vlotte Antwerpse aanval leek Muja Frey de openingstreffer aan te bieden. De Zwitser raakte de bal niet goed, maar leek Antwerp toch op voorsprong te zetten. Dat was echter buiten verdediger Tagir gerekend die zich nog tussen de Zwitser en de goal gooide en de bal zo in extremis nog over het doel kreeg. Frey kon zich wel voor het hoofd slaan.