A, B, C, D, E. De vijf letters met bijhorende kleuren van felgroen naar donkerrood zijn al enkele jaren gemeengoed in Belgische supermarkten. Maar een poging om de nutri-score over heel Europa uit te rollen, stuit op hevig verzet. Italië voert de strijd aan tegen het volgens hen “discriminerende”, “absurde” en zelfs “walgelijke” label.