Tweeëntwintig burgemeesters van kleinere gemeenten hebben zich verenigd in een strijd tegen verplichte gemeentefusies. Ze vrezen dat een volgende Vlaamse regering de lokale besturen zal dwingen om met andere gemeenten samen te gaan. Zij eisen dat alle partijen, ook de lokale, duidelijk zeggen of ze voor of tegen zijn, zodat iedereen in 2024 weet waarvoor hij of zij stemt.