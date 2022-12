De kans dat je thuis een Octave Landuyt hebt is groot. Het zeepaardje dat hij in 1949 ontwierp voor badkamer-groothandel Van Marcke staat geprint op tienduizenden toiletpotten, kranen en wastafels. Maar hem enkel het logo toeschrijven, doet hem oneer aan. De man wiens werk bekender is dan zijn naam, is 100 geworden. “Die leeftijd is een ramp voor een man als ik.”