“Onderzoek naar diefstal van 370 miljoen dollar bij cryptobeurs FTX”

Justitie in de VS onderzoekt een mogelijke hack waarbij ruim 370 miljoen dollar is weggesluisd bij de omgevallen cryptobeurs FTX. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een ingewijde. De diefstal gebeurde enkele uren nadat FTX faillissement had aangevraagd.

FTX viel in november om nadat klanten van het handelsplatform massaal hun tegoeden weghaalden. Een dag na de aanvraag van het faillissement, maakte de nieuwe topman John J. Ray II bekend dat onbekenden “ongeautoriseerde” toegang hadden gehad tot bezittingen van FTX. In documenten over het faillissement stond dat daarbij 372 miljoen dollar was verdwenen.

Amerikaanse autoriteiten zijn erin geslaagd een klein deel van de buitgemaakte cryptomunten te bevriezen op platforms die meewerken aan het onderzoek, laat Bloomberg weten. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie wil tegenover het persbureau niet ingaan op de kwestie.

Justitie in de Verenigde Staten is bezig met een veel groter onderzoek naar fraude en misleiding door FTX, voorafgaand aan het faillissement. Daarbij is medeoprichter en voormalig topman Sam Bankman-Fried hoofdverdachte. Hij zou betrokken zijn bij het heimelijk uitlenen van miljarden dollars aan tegoeden van FTX-klanten aan Alameda Research, een eveneens door hem opgericht handelshuis dat daarmee risicovolle beleggingen deed.