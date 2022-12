Bart Verhaeghe zoekt nu trainer voor Club Brugge én de Rode Duivels

Verhaeghe werd door de Belgische voetbalbond namelijk al gevraagd om – als lid van de taskforce – een bondscoach te zoeken. En nu heeft hij dus een topcoach nodig voor zijn eigen club. Een tikje vreemd, want de Rode Duivels en Club vissen deels in dezelfde vijver. Een vacature uitschrijven met als deadline 10 januari – zoals de KBVB deed – was voor blauw-zwart echter geen optie. Op 8 januari moet het al op bezoek bij leider Genk. Een cruciaal duel in de titelstrijd, waarvoor Onyedika overigens geschorst is en Nielsen – die maandag naar de hamstrings greep en nog een scan laat nemen – misschien out.

Maandag, als de spelers terug uit vakantie zijn en er opnieuw getraind wordt, moet er hoe dan ook duidelijkheid zijn. Maar voor Hoefkens mag het wel sneller gaan. Hij moet zelf ook weten waar hij aan toe is. Vindt Club een vervanger – genoeg trainers die openstaan voor de job, zoals Alexander Blessin (48), die eerder in beeld was – of krijgt hij bij gebrek aan haalbare grote namen een onverwachte laatste kans?