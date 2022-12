Bij ons ligt houtkachel onder vuur, maar in Frankrijk delen ze cheque uit om hout te stoken

Afhankelijk van het inkomen een cheque van 50 tot 200 euro: dat is wat circa 2,6 miljoen Franse gezinnen die met hout of houtpellets verwarmen vanaf vandaag kunnen aanvragen. Een steunmaatregel om de bittere pil van de stijgende energieprijzen wat te vergulden. Want niet alleen stookolie en elektriciteit zijn flink duurder geworden, ook hout (+20 procent) en houtpellets (zelfs maal twee) kosten nu meer. Al blijft hout zelfs dan nog de goedkoopste energiebron met 0,038 euro per kilowattuur, tegenover 0,088 euro/kWh voor gas en 0,174 euro/kWh voor elektriciteit. Niet verwonderlijk dus dat een op de drie Franse gezinnen verwarmt met hout(pellets), wat van de Fransen in Europa de grootste houtstokers maakt.

Toch vreemd dat onze overheid campagnes opstart om stoken te ontraden terwijl Marcon net cheques uitdeelt aan de Fransen. Dat heeft alles te maken met het grote verschil in bevolkingsdichtheid. Vooral op het Franse platteland – het grootste maar tegelijk zeer dunbevolkte deel van het grondgebied – zijn houtkachels nog altijd de belangrijkste bron van verwarming. In Vlaanderen is de situatie anders: slechts een kleine minderheid gebruikt hout als hoofdwarmtebron en ongeveer een vijfde van de huishoudens verbrandt hout voor de gezelligheid. Toch hangt er – zeker bij mistig en windstil weer – al snel een schadelijk fijnstofdeken over heel Vlaanderen, omdat we zo dicht bij elkaar wonen.

