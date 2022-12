Club Brugge overweegt om Carl Hoefkens (44) van zijn rollercoaster te halen. In het zeven maanden durende ritje kende de debuterende coach ongekende hoogtes – hij was de eerste die blauw-zwart in de Champions League liet overwinteren –, maar uiteindelijk te veel laagtes. Met het oog op een afscheid: een terugblik.