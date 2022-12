“Deniz (16) heeft autisme en heeft dringend hulp nodig, maar nergens is plaats”: ouders doen ultieme oproep om wachtlijsten in jeugdzorg aan te pakken

Wat ze ook proberen, de ouders van Deniz (16) vinden nergens een plek waar hun zoon terechtkan. Al twee jaar zit de jongen, die kampt met autisme, thuis en niet op school. Een heel team – het CLB, de kinderpsychiatrie, de autismecoach – staat hem bij maar staat machteloos door de ellenlange wachtlijsten in de jeugdzorg. Nu is ook de aanvraag voor een priorbehandeling afgewezen. “Al vier jaar botsen we tegen muren.”