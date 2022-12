Dodentol door hevige regen in Filipijnen loopt op tot 25

Bij de hevige regen in de Filipijnen, die overstromingen, aardverschuivingen en allerlei ongevallen veroorzaakte, zijn al zeker 25 personen om het leven gekomen. Dat maakte het nationale rampenbestrijdingsagentschap woensdag bekend.

Het slechte weer heeft 390.000 personen getroffen in 29 provincies. Onder hen ook meer dan 81.000 Filipijnen die moesten wachten in centra voor geëvacueerden. Hulpverleners zijn nog steeds op zoek naar 26 personen, vooral vissers, klinkt het.

Dertien dodelijke slachtoffers vielen in de zuidelijke provincie Misamis Occidental. Hevige regen veroorzaakte daar overstromingen en aardverschuivingen. De meeste andere slachtoffers zijn verdronken. Zeker één persoon overleed als gevolg van een hartaanval nadat hij of zij gered was. Nu het weer verbetert kunnen de hulpoperaties opgevoerd worden, zei Raymundo Ferrer, verantwoordelijke van het rampenbestrijdingsagentschap.

De meteorologische dienst voorspelt wel dat een lagedrukgebied nog meer regen zal brengen.