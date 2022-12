Geen personeelskrimp bij 8 op de 10 kmo’s ondanks woelige economie

Twee keer per jaar bevraagt de werkbarometer kmo’s over hun personeelsbestand. Aan deze vierde editie deden 488 bedrijven mee. In juni sprak 14 procent van de kmo’s over negatieve economische vooruitzichten. Een half jaar later is dat 20 procent. Ondanks die sombere stijging is er niets veranderd aan het verwacht aantal jobs. Net als vorige zomer voorziet slechts 17 procent van de respondenten dat het aantal werknemers de komende zes maanden zal dalen. De rest verwacht een even groot of zelfs groter personeelsbestand.

Voor veel kmo’s is het wegwerken van de arbeidskrapte net de prioriteit bij uitstek voor het nieuwe jaar. Daarvoor maken veel werkgevers gebruik van flexibele contracten. De ideale personeelsmix zou voor de helft uit vaste werkkrachten bestaan. Ook dat was in juni al de vaakst voorkomende doelstelling.

Een kwart van de bedrijven wil ook inzetten op de ontwikkeling van medewerkers, bijvoorbeeld door bijscholingen. Enerzijds is dat om hun werknemers langer in hun bedrijf te houden, maar anderzijds ook omdat het zo is vastgelegd in de arbeidsdeal. Vanaf 31 maart 2023 moeten werkgevers met een personeelsbestand vanaf twintig medewerkers aan elke medewerker een opleidingsplan van minstens vijf dagen aanbieden.