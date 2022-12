Screening van passagiersdata verloopt niet zoals het hoort

Sinds 2018 zijn in ons land ruim 50 miljoen passagiersgegevens gescreend in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit. Een nieuw controle­rapport wijst echter op meerdere problemen en plaatst vraag­tekens bij de efficiëntie van het systeem, berichten De Tijd en De Standaard.

Het screenen van alle vliegtuigpassagiers die hier vertrekken, aankomen of doorreizen is een “grootschalige gegevens­verwerking” en een “verregaande inmenging in de persoonlijke levenssfeer”, zegt het Controle­orgaan op de politionele informatie (COC), dat toeziet op alle privacykwesties bij de politie.

Na een onderzoek naar de doeltreffendheid en de propor­tionaliteit van het systeem wijst het COC op verschillende problemen, zoals het soms doorspelen van foute gegevens, politiediensten die de info te laat krijgen of er niets mee doen en passagiers die onterecht worden tegen­gehouden door de douane of de politie­diensten in de luchthaven. Ook gaat het om juridische problemen omdat de politiemensen bij de bevoegde Passagiersinformatie-eenheid meer zouden doen dan de wet toelaat.

Het controleorgaan besluit in zijn rapport dat er nood is aan een politieke beoordeling van de doeltreffendheid van de passagiersgegevensbank. Sowieso wijst het COC erop dat een grondige herziening van de Belgische regels over het screenen van de passagiersgegevens nodig is na een arrest van het Europees Hof van Justitie dit jaar.